17.06.2019 10:40
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Selendi'de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu

Selendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı. Tütün tarlarında büyük zarara yol açan dolu yağışı sonrası üreticilerden bazıları sinir krizi geçirdi.

Selendi'de dün akşamüzeri saat 17.00 sıralarında fırtınayla karışık gök gürültülü sağanak ve ardından yağmurla birlikte yağan iri taneli dolu yağışı ekili tarım alanlarında zarara yol açtı. İlçeye bağlı Eskin Mahallesi ve Çinan Mahallesi ile bunlara bağlı sokaklarda 10 dakika etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütünde büyük hasara yol açtı. Dolu yağışı tarlalardaki tütün yapraklarını delik deşik ederek dallarından kopmalarına neden oldu.

Yağışın ardından tarlalarına giden Eskin Mahallesi'nden 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Fadime Kül, tütünleri görünce sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Fadime Kül'ü eşi Savaş Kül (38) ve yakınları teselli etti. 20 dönüm alana 5 bin lira masraf edip evinin geçimini tütüne bağlayan ancak yaşanan dolu ile birlikte bütün hayalleri yıkılan Fadime Kül, "Dolu, yağmur ve sel suları nedeniyle bütün bir yıl gözümüz gibi bakıp evimizin geçimini sağlayacağımız tütünlerimiz zarar gördü. Tarlada tütünlerimiz delik deşik oldu. Masrafımız çok, zararımız çok" diyerek yetkililerden yardım istedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa, Selendi, Dolu Yağışı, Ekonomi

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