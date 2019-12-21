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Selendi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' Yapıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde kadına yönelik şiddeti önlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için komisyon toplantısı düzenlendi.

21.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:31 Selendi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı' Yapıldı
'nın ilçesinde kadına yönelik şiddeti önlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için komisyon toplantısı düzenlendi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Can Atak başkanlığında kadına karşı şiddetle mücadele ilçe komisyonu toplandı. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun kapsamında şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurulan komisyonun koordinasyon toplantısı toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda konuşan Kaymakam Atak, "Kadına yönelik şiddet olaylarında Selendi ilçemiz diğer ilçelere oranla daha iyi durumda. İlçedeki mesai arkadaşlarımız ile birlikte kadına yönelik şiddet olaylarını bitirmek için ortak çalışma yapıyoruz" dedi.

Toplantıya, Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile birlikte sivil toplum kuruluşu temsilcileri temsilcileri katıldı. - MANİSA

Kaymakamlık, Selendi, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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