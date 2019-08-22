Selendi'de Muhtarlardan Hizmet Teşekkürü

Uşak ve Kütahya'ya bağlantıyı sağlayan, öğrenci ve işçi taşımacılığı amacıyla da yoğun olarak kullanılan bu grup yolunda yapılan çalışma dolayısıyla mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Ankara'dan aldığı kredi onayının ardından yol yapım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunu mevsimsel olarak erken kapatan Selendi'de yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Selendi'de 12 mahalleyi birbirine bağlayan Beypınar- Kürkçü grup yolunda genişletme, sıkıştırma ve 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.Mevcut yolda 11 kilometre 1. kat sathi kaplama uygulaması gerçekleştiren ekipler, 8 gün gibi kısa sürede çalışmaları tamamladı.

Çalışmanın Önemini, Muhtarlar Anlattı

Grup yolunda yapılan çalışmalar için bölge muhtarları memnuniyetlerini paylaşarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Altınköy Muhtarı Kadir Daban: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu grup yolu bizim için çok önemli. Hem Uşak- Kütahya yoluna bağlantıyı, hem de arazilerimize bağlantıyı sağlıyor.

Zıraman Mahalle Muhtarı Bayram Sağlam: Bu yol çalışması yapılmadan önce çok berbat durumdaydı. Bizim için bu yol çok önemli. Bu nedenle yapılan çalışmalar nedeniyle Cengiz başkanımıza ve Nurullah başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

Kürkçü Mahalle Muhtarı Oğuz Erkardaş: Yolumuz daha önce berbat bir durumdaydı. İnsanlar mağdur durumdaydı. Seçim sürecinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ankara temaslarıyla krediyi onaylattı. Bizim en önemli ihtiyacımız olan bu yolda çalışma yapıldı. Okul servisi, işçi servisi ve tarım işçileri tarafından kullanılan bir yoldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'ın emeğine sağlık. Şuanda memnunuz. Sıkıntımız giderildi.

Karakozan Mahalle Muhtarı Nevzat Davulcu: Bu yol bizim için çok önemliydi. Kütahya – Uşak arasına bağlantıyı sağlayan, mahalleler arası ulaşımı sağlayan bir yoldu. İnsanlar burada toz topraktan mağdurdu. Bazı aksaklıkların nedenini biliyorduk. En son ekonomik krizde ortaya çıktı. Sonra bu ekonomik krizi de aştılar. Yolun yapılması çok güzel oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a ve daire amirlerine teşekkür ediyorum.

Hacılar Mahalle Muhtarı Yaşar Karakoç: Grup yolumuzda yol yapım çalışması yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz.Kısa bir sürede burada çalışma tamamlandı.