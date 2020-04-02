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Selendi'de pazar yerinde ek tedbirler alındı

Selendi'de pazar yerinde ek tedbirler alındı Kaymakam Atak pazar yerinde denetleme yaptı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesinde de her hafta Perşembe günleri kurulan pazar yerinde ek tedbirler hayata geçti.

02.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:42
Selendi 'de pazar yerinde ek tedbirler alındı
Kaymakam Atak pazar yerinde denetleme yaptı
MANİSA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Manisa 'nın Selendi ilçesinde de her hafta Perşembe günleri kurulan pazar yerinde ek tedbirler hayata geçti.
Selendi Kaymakamı Can Atak, her hafta Perşembe günü kurulan pazar yerinde denetlemelerde bulunarak, sosyal mesafe konusunda pazar esnafı ve vatandaşlara sosyal mesafenin önemini bir kez daha hatırlattı. Pazar yeri alanına kontrollü giriş-çıkış yapılırken, giriş-çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatıldı. Pazarcılar tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi. Pazar girişinde vatandaşların elleri, Selendi Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Zabıta ekipleri ve polis, vatandaşları sık sık sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.
Virüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını belirten pazar esnafı, amaçlarının halkın ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade ettiler.
Selendi Kaymakamı Can Atak da pazar yerini ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu. Kaymakam Atak'a Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri eşlik etti.
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Selendi’de pazar yerinde ek tedbirler alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Selendi, Manisa, Yerel

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Selendi'de pazar yerinde ek tedbirler alındı
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