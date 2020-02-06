Haberler » Güncel » Selendi'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi - Haber

Selendi'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç arabanın üzerine devrilirken, yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

06.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:18Selendi'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
'nın ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç arabanın üzerine devrilirken, yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesinde yol kenarında bulunan bir ağaç arabanın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte aracın ön camı kırıldı. Öte yandan rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi'nde de bir ağaç ikiye ayrılarak evin balkonuna düştü. Her iki olayda da yaralanan olmazken, ev ve arabada maddi hasar meydana geldi. Şiddetli rüzgar yağmurun başlamasıyla birlikte etkisini azaltırken, ilçenin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. - MANİSA

Selendi, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:59:38