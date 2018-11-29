Selendi'de Yangın Tatbikatı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:38



29 Kasım 2018 Perşembe 17:38

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Orman İşletme Şefliği tarafından yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı.Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Selendi Orman İşletme Şefliği tarafından Selendi ve Kula ilçe personelinin katıldığı "İş yeri Yangın Güvenlik Eğitimi ve Uygulamalı Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi Selendi Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda personele eğitim verildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Ethem Şengün tarafından verilen eğitimde personellere yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgi verildi. Ardından tatbikat alanına geçilerek tüm personelin yangın söndürme cihazını kullanmaları sağlandı. - MANİSA