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Selendi'de yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor

Manisa Selendi ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğu engellemek amacıyla evlerde yapılmaya başlandı.

04.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:47
Selendi'de yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor
Manisa Selendi ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin TL'lik yardım ödemeleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında PTT şubelerinde oluşan yoğunluğu engellemek amacıyla evlerde yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında vatandaşlara yapılan bin TL'lik yardımlar PTT şubelerinde yoğunluk oluşturmamak amacıyla Selendi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince hak sahiplerine evlerinde ödeniyor. Bugün başlayan ve Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek olan ödemeler, vatandaşlara PTT dağıtıcıları, jandarma ve polisler tarafından teslim edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selendi, Manisa, PTT, Güncel
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