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Selendi dereleri temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çinan, Çamyayla ve Şehirlioğlu Mahallelerinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

25.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:56Selendi dereleri temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarıyla, vatandaşların taşkın sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçesine bağlı, Çinan, Çamyayla ve Şehirlioğlu Mahallelerinde 1900 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçildi. Temizlik çalışmaları özellikle kış aylarında dere yataklarında meydana gelebilecek debi yükselmeleri sonucunda oluşabilecek taşkınları önleme amacıyla yapılıyor. Mahalle muhtarları yapılan çalışma sayesinde tarım arazilerinin zarar görmeyeceğini, olası dere taşmalarının da olmayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selendi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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