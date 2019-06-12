Selendi'nin üstyapısında çalışmalar devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendili vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yatırımlarına devam ediyor. Selendi ilçe merkezinde toplam 28 kilometre uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenmesinin ardından başlayan üstyapı çalışması da tüm hızıyla sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 110 bin metrekarelik kilit parke ve bordür taşı uygulaması yürütülüyor.

Selendi ilçemiz değişimi yaşıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Selendi ilçemizde büyük bir değişim yaşandı. Altyapı çalışmalarının ardından başladığımız üstyapı çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Altıyla üstüyle yepyeni bir Manisa için il genelinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile yürüttüğümüz çalışmalar ile kazanan her zaman olduğu gibi Manisalılar oluyor. Hemşerilerimize layık olduğu hizmetleri ulaştırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler