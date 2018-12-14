Selendi Polisinden Örnek Davranış

Selendi
İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 2 polis memuru hükümet konağı önünde soğuk havada bekleyen yaşlı çifti polis aracıyla gideceği yere kadar götürerek örnek bir davranış sergiledi. Sabah
saatlerinde hükümet konağına gelen yaşlı çift hükümet konağı önünde beklemeye başladı. Soğuk havada bekleyen yaşlı çifti gören genç bir kız olay yerinden geçen emniyet amirliğinde devriye görevi yapan polis ekiplerine durumu anlatarak yardımcı olmalarını istedi. Devriye görevi yapan polis memurları Mustafa Ergün ve Fatih
İzbudak olaya duyarsız kalmayarak yaşlı çifti ekip aracına alarak gidecekleri yere kadar götürerek örnek bir davranış sergiledi. Polislerin bu davranışı takdir toplarken vatandaşlar polisin sadece güvenlik değil sosyal sorumluklarını da yerine getirdiklerini belirtti. - MANİSA
Hükümet,Polis,Selendi
14 Aralık 2018 Cuma 09:55