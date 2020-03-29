Selendi'ye girişlere sıkı denetim

Manisa 'nın Selendi ilçesinin giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri artırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup araç içindekilerin ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapıldıktan sonra kişiler kayıt altına alınırken yüksek ateşli vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi yapılıyor.



Selendi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçenin girişlerinde korona virüs uygulamasında şehir dışından ilçeye giren tüm araçlar şehir girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Sürücü ve yolcuların tek tek ateşi ölçülerek, sürücülerin ve araçtakilere korona virüs tedbirlerine uyulması için de tavsiyelerde bulunuldu. Şehir dışından gelenlerin kimlik bilgileri, ikamet edecekleri adresler ve araçları kayıt altına alınarak 14 günlük evde kalma süresi olduğu hatırlatılıp, bu süreçte dışarıya çıkılmaması, misafir kabul edilmemesi ve kimseyle görüşülmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler ayrıca kolluk kuvvetlerince adreslerde kontrol yapılacağını belirterek, korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını belirtilerek, sosyal izolasyonun sağlanması ve vatandaşların evlerde kalması gerektiğini açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA