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Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.

03.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:30Selendili Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı
Manisa'nın ilçesinde Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları törenle teslim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve Selendi'de ikamet eden gazileri onurlandırmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle, Selendi Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, belediye meclis üyeleri tarafından kahraman gazilere tevcih edildi. Muharip gazilerin bugün kendilerine verilen milli mücadele madalyalarını göğüslerinde gururla taşıyacaklarını belirten Kaymakam Can Atak, "20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.05'te Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak uğruna, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere devletimizin verdiği karar neticesinde ülkemizden Kıbrıs'a bir çıkarma yapıldı. Buradan giden vatan evlatları her zaman, her yerde olduğu gibi geri dönmeyi asla düşünmediler. Orada kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler, sonucunda da Kıbrıs Türkünün huzuru ve güvenliği temin edildi. Oraya gözünü kırpmadan gidenlerin bir kısmı Gazi unvanıyla dönerken bir kısmı da şehit oldu. Bugünkü törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vermiş olduğu ilçemizde bulunan gazilerimize madalyalarını tevcih ediyoruz. Bu madalyalar gazilerin şeref ve onur nişanıdır. Bu madalyaları onurla taşıyacaklarına inandığımız gazilerimize bu ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Selendi, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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