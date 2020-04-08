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Selendililerden gıda kolisi desteği

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kısa adı SEL-DER olan Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER), ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 50 koli gıda yardımında bulundu.

08.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:16
Selendililerden gıda kolisi desteği
Manisa 'nın Salihli ilçesindeki kısa adı SEL-DER olan Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (SEL-DER), ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 50 koli gıda yardımında bulundu.

Gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Bozdoğan tarafından teslim edildi.

Zamanın birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirten SEL-DER Başkanı Bozdoğan, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği bulunduklarını söyledi. Dernek olarak geçtiğimiz hafta Kaymakamlık aracılığıyla memleketi Selendi'deki ihtiyaç sahiplerine 50 koli gıda yardımında bulunduklarını belirten Bozdoğan, bu kez de yaşadıkları Salihli ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Salihli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gıda kolisi desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Gıda kolilerinin hazırlanmasında katkısı bulunan herkese teşekkür eden Bozdoğan, "Allah yardımlarımızı kabul etsin, bu zor günlerden bir an önce kurtulmamızı bizlere nasip etsin." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bozdoğan, Salihli, Manisa, Yaşam
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