Selevir Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Selevir Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.

17.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:13
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Selevir Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre misina ağ ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube?si ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Selevir Gölü'nde yapılan denetimlerde, gölün farklı noktalarına atılmış misina ağları ile 6 kafes ağ (pinter) tespit edildi.
Ekiplerin, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki misina ağları ile 6 kafes ağı gölden toplayarak imha ettiği bildirildi. Selevir Gölü’nde kaçak balık avlamada kullanılan 3 bin metre ağ ele geçirildi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

Etiketler: Şuhut, Afyon, Güncel, Haber

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