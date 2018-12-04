04 Aralık 2018, 08:34
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Galatasaray, Devre Arasında Yevhen Seleznyov'u Kadrosuna Katacak

Sezona Eren dışında forveti olmadan başlayan Galatasaray, Akhisar Belediyespor'da kadro dışı kalan Yevhen Seleznyov'u kadrosuna katacak.

Cim-Bom'un devre arasındaki ilk transferi Akhisar Belediyespor'da kadro dışı kalan Yevgen Seleznov olacak.

Sarı-kırmızılıların, 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın yaz döneminde serbest kalacak olan Seleznov için Akhisar Belediyespor'a 3 milyon lira vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Ege temsilcisinin de buna sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'ın Seleznov ile 1.5 sezonluk anlaşma konusunda prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Galatasaray,Akhisar Belediyespor

YORUMLAR (8)
NE ÖNEMİ VAR: ucuz etin yahnisi. . . .
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EREN DERDİÇOK: erenden 1o kat iyidir
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BURAK: dedemi getireyim o oynasın
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TFF MHK İLE YÜRÜYEN BJK: yalan haber takmayın
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060: yalan haber 3 milyon asla veremez
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