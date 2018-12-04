Galatasaray, Devre Arasında Yevhen Seleznyov'u Kadrosuna Katacak

Cim-Bom'un devre arasındaki ilk transferi Akhisar Belediyespor'da kadro dışı kalan Yevgen Seleznov olacak.

Sarı-kırmızılıların, 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın yaz döneminde serbest kalacak olan Seleznov için Akhisar Belediyespor'a 3 milyon lira vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Ege temsilcisinin de buna sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'ın Seleznov ile 1.5 sezonluk anlaşma konusunda prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.