Galatasaray, Devre Arasında Yevhen Seleznyov'u Kadrosuna Katacak

Cim-Bom'un devre arasındaki ilk transferi Akhisar Belediyespor'da kadro dışı kalan Yevgen Seleznov olacak.
Sarı-kırmızılıların, 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Galatasaray'ın yaz döneminde serbest kalacak olan Seleznov için Akhisar Belediyespor'a 3 milyon lira vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Ege temsilcisinin de buna sıcak baktığı bildirildi.
Galatasaray'ın Seleznov ile 1.5 sezonluk anlaşma konusunda prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Galatasaray,Akhisar Belediyespor
04 Aralık 2018 Salı 08:34