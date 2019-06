Self Servis hizmeti için yeni reklam filmi çekildi

İSTANBUL - DHA, (Kurumsal Haber) – OCAK ayında Aytemiz istasyonlarında başlayan Self Servis hizmetinin reklam filmi çekildi. Güven Kıraç'ın bir istasyon sahibini canlandırdığı reklam filminde, tüketiciye sunulan faydalara yer verildi.

Aytemiz, geçtiğimiz ocak ayında 'self servis' yakıt alım hizmetiyle tüketicilerinin karşısına çıkmıştı. Arzu eden tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebilecekleri 'self servis' pompalar, 100'e yakın Aytemiz istasyonunda hizmet veriyor. Tüketiciye sunulan faydaları konu alan Self Servis reklam filmi ise televizyonlarda yayınlanmaya başlandı. Bir önceki reklam filminde 'Elektrikli Araç Hızlı Şarj Ünitesi' ve 'Ücretsiz İnternet' hizmetini duyuran Aytemiz, bu reklam filminde ise 'Self Servis' hizmetini ele aldı.

Yeni hizmetin konu edildiği, AndBrand tarafından hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Ketche, müziklerini Jingle House, yapımcılığını ise Kırmızı Beyaz film üstlendi.

Firmadan reklam filmini anlatan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reklam filminde bir istasyon sahibini canlandıran ve Aytemiz'i kendisine rakip olarak gören Güven Kıraç, Aytemiz istasyonunu üçüncü kez ziyaret ediyor. Bir önceki seferde elektrikli aracıyla istasyona gelerek Aytemiz çalışanlarını şaşırtmak isteyen Kıraç, bu kez Aytemiz'deki yeni hizmeti merak ettiği için istasyona geliyor. Aytemiz'in tüketiciye sunduğu birçok yakıt alım alternatifinden sonra bir de 'kendin doldur, kendin kazan' sloganıyla Self Servis hizmetini hayata geçirdiğini gören Kıraç, bir kez daha şaşırıyor."