01.07.2019 21:35
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Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin arama çalışmaları sürüyor

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin arama çalışmaları sürüyor

Kayseri'de selfie çekerken kayalıklardan düşen Genci arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.

Kayseri 'de selfie çekerken kayalıklardan düşen Genci arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte giden Serkan Turan Timurbuğa (18), iddiaya göre selfie çekmek için şelalenin tepesine çıktı. Dengesini kaybeden Timurbuğa kayalıklardan düşerken, yakınları jandarma, AFAD , itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda Serkan Turan Timurbuğa bulunamazken arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabahın erken saatlerinde ekipler yeniden Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına başladı. Burada ekipler vatandaşların da yardımıyla şelalenin akıntısına set çekerek çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmalarının ikinci gününde de Serkan Turan Timurbuğa'nın izine rastlanmadı. Timurbuğa'yı arama çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Jandarma , Kayseri , Develi , Serkan , Güncel

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