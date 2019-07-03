Selfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildi

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nde selfie çekmek isterken kayalıklardan düşüp yaşamını yitiren Serkan Turan Timurbuğa'yı (18), toprağa verildi.Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, geçen pazar günü, ailesiyle birlikte gezmek için Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne gitti. Timurbuğa, şelalenin aktığı bölgede kayalıkların üzerinde selfie çekmek isterken, dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Timurbuğa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından dün öğlen saatlerinde, kaybolduktan 46,5 saat sonra Timurbuğa'nın şelalede cansız bedenine ulaşıldı.Timurbağa için bugün Yahyalı'da Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Timurbuğa'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Timurbuğa'nın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

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- Kayseri