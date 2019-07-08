08.07.2019 17:29
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Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı

Rusya'da bulunan Altai'deki Altaiskaya tren istasyonunda selfie çekmek için trenin üzerine çıkan 17 yaşındaki genç, elektrik tellerine değince 25 bin voltluk elektriğe yakalandı.

Rusya'daki Altaiskaya tren istasyonunda selfie çekmek için trenin üzerine çıkan 17 yaşındaki Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe maruz kaldı.

Rusya'nın dağlık bölgesi Altai'deki Altaiskaya tren istasyonunda 17 yaşındaki bir genç selfie çekmek için trenin üstüne çıktı. Tam selfie çekmek üzereyken trenin üstünden geçen 25 bin voltluk elektrik tellerine değince elektrik çarptı.

ELBİSELERİ ALEV ALDI

Çarpmanın etkisi ile elbisesi alev alan genç, trenin üzerinden yere çakıldı. İstasyonda bulunan görevlilerin yardımına koştuğu genç hastaneye kaldırıldı.

AYAKKABISI SAYESİNDE KURTULDU

Vücudunda yanık yaralarının oluştuğu genç, durumunun iyiye gittiği belirtildi. Görgü tanıkları, gencin ayağındaki kauçuk ayakkabının sayesinde hayatının kurtulduğunu söylediler.

Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı
Rusya, Dünya

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