Selfie müzelik oldu!

Dubai Motor City'de bulunan The Selfie Kingdom (Selfie Krallığı - TSK), Dubai Emirliği'nin ilk selfie müzesi. TSK yaratıcı, sanata, dijital içerik tasarlama ve tanımaya ilham olabilecek şekilde tasarlandı.

TSK'nın her biri farklı arka zemine sahip 15 pop-up odası bulunuyor. Her bir oda, en iyi selfieleri çekebilmeniz için profesyonel ışıklarla ışıklandırıldı.

TSK'nın kurucusu Rania Naffa'ya göre odaların tasarımı her ay değişecek ve farklı sanatçı, tasarımcı ve yaratıcıların yer alacağı sergi ve kurgulara sahip olacak.