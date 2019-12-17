Selfie sırasına girdiler: Gül döktürdüler

''ADAM MI VAR Kİ EVLENEYİM''

Zeynep Dizdar geçen akşam Büyükçekmece'deki Meylebi adlı mekanda arkadaşlarıyla eğlendi.

'Gazetecilerin ufukta evlilik var mı?' sorularına yanıt veren Zeynep Dizdar, ''Evlenmeyi düşünüyorum ama devir kötü, adam mı var ki evleneyim? Bazı adamlar var insanı evlilikten soğutuyorlar. Benimle evlenecek insan adam gibi adam olmalıdır. Sanatçı olduğumdan dolayı erkekler beni kaldıramıyor, psikolojileri bozuluyor. Sosyal medyada bin tane evlilik mesajı aldım'' dedi. Nasıl bir erkekle evlenirsiniz? sorusuna ise Dizdar, ''Kalbi güzel olacak, gülüşü çok önemli. Yürüyüşü kesinlikle güzel olacak. Yılan ve sinsi erkek sevmem.'' açıklamasını yaptı.

"BUZDOLABINDA YAŞIYORUM''

Ünlü isimlerin estetik yaptırmasıyla ilgili gazetecilere konuşan Zeynep Dizdar, ''20 yıldır sektördeyim hiçbir yerimde estetik yok. Bombayım bomba. Sanki buzdolabında yaşıyorum. Yüzüm kendiliğinden geriliyor.'' açıklamasını yaptı.

"MEKANIN SAHİBİ 90'LAR YANİ BİZİZ"

Hande Yener'in ''Rap müzik pop müziği yendi'' açıklamasıyla ilgili gazetecilerin sorularına Zeynep Dizdar, ''Mekanın sahibi 90'lardır, yani biziz. Çok gürültü yapmayın. Her mekanda 90'lar çalıyor, dünya durana dek 90'lar var olacak. Vazgeç Gönül ile 90'lara damga vurdum.90'lar ölmediği sürece pop hep var olur. '' yanıtını verdi.