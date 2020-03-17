Selim Belediyesi'nden her eve bir meyve ağacı
Selim Belediye Başkanlığı'nca "Her eve bir meyve ağacı" kampanyası çerçevesinde vatandaşlara meyve ağacı dağıtımına başlandı.
17.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:11
Selim Belediye Başkanlığı'nca "Her eve bir meyve ağacı" kampanyası çerçevesinde vatandaşlara meyve ağacı dağıtımına başlandı.
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'un 2020 yılı projelerinden bir tanesi olan "Her eve bir meyve ağacı" hayata geçirildi. Başkan Coşkun Altun, meyve ağaçlarının dağıtımını yaptı.
Selim Belediye Başkanlığı önünde vatandaşlara meyve ağaçlarını veren Başkan Coşkun Altun, Selim Ovası'nın meyve ağaçlarıyla hayata bulacağını belirtti.
Başkan Coşkun Altun, "Çok güzel bir ovamız var. Bu ovayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun için her eve bir meyve ağacı kampanyasını başlattık. Amacımız Selim'de meyveciliği hayata geçirmek. Vatandaşları meyve yetiştiriciliğine yönlendirmek, böylece hem ilçemiz daha yeşil olacak, hem de vatandaşlarımız meyve yetiştiriciliğine başlamış olacak. Hedefimiz daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Selim inşa etmek" dedi.
Başkan Coşkun Altun, getirdiği çeşitli meyve ağaçlarını vatandaşlara dağıtarak ağaçlandırma kampanyasını başlattı. Projeyle Selim'de her evde bir meyve ağacı yeşerecek. - KARS
Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'un 2020 yılı projelerinden bir tanesi olan "Her eve bir meyve ağacı" hayata geçirildi. Başkan Coşkun Altun, meyve ağaçlarının dağıtımını yaptı.
Selim Belediye Başkanlığı önünde vatandaşlara meyve ağaçlarını veren Başkan Coşkun Altun, Selim Ovası'nın meyve ağaçlarıyla hayata bulacağını belirtti.
Başkan Coşkun Altun, "Çok güzel bir ovamız var. Bu ovayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun için her eve bir meyve ağacı kampanyasını başlattık. Amacımız Selim'de meyveciliği hayata geçirmek. Vatandaşları meyve yetiştiriciliğine yönlendirmek, böylece hem ilçemiz daha yeşil olacak, hem de vatandaşlarımız meyve yetiştiriciliğine başlamış olacak. Hedefimiz daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Selim inşa etmek" dedi.
Başkan Coşkun Altun, getirdiği çeşitli meyve ağaçlarını vatandaşlara dağıtarak ağaçlandırma kampanyasını başlattı. Projeyle Selim'de her evde bir meyve ağacı yeşerecek. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Coşkun Altun, Selim, Yaşam
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