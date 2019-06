Selim Can, buzdolabını tamir etmek isterken öldü

Kaynak: DHA

BURSA'da Selim Can Çakır (17), bozuk buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Olay, Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 'nde önceki gün meydana geldi. Elektrik işlerinden anladığını söylediği öne sürülen Selim Can Çakır, bir yakının arızalı buzdolabını tamir etmeye çalıştığı sırada fişe takılı bulunan üçlü prizi açtı. Çakır, elindeki bıçakla prizi kontrol etmek isteyince elektrik akımına kapıldı. Gencin akıma kapıldığını gören yakınları fişi prizden çıkarıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamayan Selim Can Çakır, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu 'na sevk edildi. Gencin cenazesi, yakınları tarafından alındıktan sonra toprağa verildi. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.- Bursa