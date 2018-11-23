Selim'de Telekoma'a Ait 500 Metre Kabloyu Çaldılar

Selim
'de Türk Telekom
'a ait 500 metre bakır kablo kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Selim'de alt yağı çalışmaları yürüten Türk Telokom A.Ş.'ye ait 500 metre bakır kablonun yerinde olmadığını gören Telekom çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen Jandarma
Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından jandarma kabloyu çalanların peşinde düştü.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalıma başlatıldı. - KARS
Jandarma,Türk Telekom,Selim