Selim Girbiyanoğlu: "Birlik ve beraberlik içinde kongreye gideceğiz"

AK Parti Genel Merkezi tarafından 7. olağan ilçe kongresinde Selçuk ilçesinin başkan adayı gösterilen Selim Girbiyanoğlu, partisinin ve ilçede yaşayan her vatandaşın emrinde olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde kongreye gideceklerini ifade etti.AK Parti Genel Merkezi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yapılacak 7. olağan ilçe kongresinde başkan adayını Selim Girbiyanoğlu olarak gösterdi.Görevin kendisine verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Partili milletvekillerine teşekkür eden Girbiyanoğlu, "Partimiz kurulduğu günden bu yana bir yandan ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınmasının teminatı olurken diğer yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm mazlum halkların gür sesi oldu. Biz teşkilat mensuplarına düşen, ülkesi için uyku kavramını hayatından çıkaran dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde gitmektir. Göreve geldiği günden bu yana teşkilatçılık modeliyle tüm ülkeye örnek olan İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli gibi bir başkana sahip olmak bizler için büyük bir şanstır. Bize düşen gece gündüz demeden, eski yeni demeden tüm teşkilat mensuplarımızla el ele, gönül gönüle vererek Selçuk'u tekrar AK Parti belediyeciliği ile tanıştırarak ilçemizi bir dünya incisi yapmaktır" dedi.Birlik ve beraberlikten, dava şuurundan ödün vermeden kongre hazırlıklarını başlattığını ifade eden Girbiyanoğlu, şöyle devam etti:"Kongrede aday olmayacağını daha önceden açıklayan Halil Düztaş başkanımıza ve yönetim kurulunda bulunan her bir arkadaşımıza şimdiye kadar gösterdikleri üstün gayretler ve yaptıkları çalışmalardan ötürü çok teşekkür ediyor, partimize hizmet edecekleri yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Partimizi diğer partilerden ayrı kılan en temel ilke birlik ve beraberliği, kardeşlik hukukunu, dava kardeşliğini en yoğun şekilde yaşatmasıdır. Partimize emek veren büyüklerimizle, gece gündüz demeden partimiz için emek sarf eden genç kardeşlerimizle daima güzel bir diyalog içerisinde bulunacak, onların fikirlerine daima açık olacağız. Sen, ben, o kavramları yerine biz olmanın zenginliğini yaşayacak ve yaşatacağız. Bu ilke ile hareket ederek partimize gönül veren, emek veren her bir teşkilat mensubumuzu, üyemizi başımızın tacı yapacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA