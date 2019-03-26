Selim Kotil: Bizi Ayrıştırmak İsteyenler Kaynaklarımız Üzerinde Hesabı Olanlardır

Kaynak: DHA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, "Bizi ayrıştırmak isteyenler kaynaklarımız üzerinde hesabı olanlardır" dedi.Selim Kotil, Maltepe'de partisinin halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Ülkemizde her dönemde farklı gerekçelerle ayrıştırılmanın yapıldığını belirten Kotil, "Biz, Bağımsız Türkiye Partisi olarak Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaptığını ve Atatürk'ün yaptığını yapıyoruz. İnsanlarımızı bir ve beraber kılmak için uğraşıyoruz. Atatürk ne yaptı? 72 milleti bir araya getirip 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' dedi. Şu anda bunu yapacak olan gönül sadece Haydar Baş'ta var. İngilizler Lozan'da'Kürtler azınlıktır' diye bir savunma yaptılar. Bu sayede Milli Mücadele'nin başarıya ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Peki, bunun üzerine dahi komutanMustafa Kemal ne yaptı? Görüşmeleri yapan heyete haber yolladı: 'Onlar Müslüman'dır, onlar asli unsurdur'. Bu sayede Batı'nın bütün fitnelerinin önüne geçiyor. Bizler Müslüman'ız, asli unsuruz. Kürt, Türk, Çerkez, Laz hepimiz tek bir milletiz. Şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bizi ayrıştırmak isteyenler kaynaklarımız üzerinde hesabı olanlardır. Bu yüzden hepimiz kol kola gireceğiz. Bir ve beraber olacağız. Sağ-sol, Türk-Kürt ayrımına son verip bir bilek bir yürek olacağız" diye konuştu."BU VATAN BİZİM, BURASI BİZE AİT"Siyasetteki ayrışmanın toplumda karşılığı olmadığına dikkat çeken Kotil, "Bu vatan bizim, burası bize ait. Bu yüzden biz bu topraklara sahip çıkacağız. Bizi parçalamaya çalışanlara karşı dikkatli olacağız" dedi."VATANIMIZDAKİ BU SERVETİ ELİMİZDEN ALMAK İÇİN SENİ BANA, BENİ SANA KIRDIRIYORLAR"İslam dininin de birlik ve beraberliği emrettiğini söylen Kotil, "Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür. Vatanımıza, milletimize sahip çıkmak dinimizin bize emridir. Bugün Bingöl'de, Bitlis'te oluk gibi petrol çıkıyor. Ülkemizde uranyum var, altın var. Bu kaynakları çıkartma ruhsatı yabancılara veriliyor. Onlar da kaynaklarımızı çıkarıp ülkelerine götürüyorlar. Benim içim yanıyor. Bu kaynakları yabancıları yedirmeyeceğiz. Dünya devi Yahudi bir firma Mardin'den Suudi Arabistan'a kadar olan bölgede petrol çıkarıyor. Dünyanın en büyük denizi Mardin'in 4 bin metre altından başlayıp Suudi Arabistan'a kadar giden petrol denizidir. Vatanımızda, Güneydoğu'daçok büyük bir servet var. Vatanımızdaki bu serveti elimizden almak için seni bana, beni sana kırdırıyorlar. Bu oyuna biz 'dur' diyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul