Selim Kotil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Selim Kotil oldu. BTP adayı Selim Kotil, İSTANBUL büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İSTANBUL büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Selim Kotil ile ilgili seçim sonuçları ve İSTANBUL büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Selim Kotil oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İSTANBUL büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İSTANBUL aday yarışı ve İSTANBUL seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İSTANBUL Seçim Bilgileri

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İSTANBUL büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Selim Kotil, İSTANBUL yarışında % 0,32 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Selim Kotil toplamda 27.232 adet oy sayısına ulaştı.

Selim Kotil Kimdir?

25 Şubat 1970 yılında İstanbul'da doğan Selim Kotil aslen Rizelidir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni Türkiye derecesi ile kazanan Kotil, lise yıllarında fizik ve matematik olimpiyat takımlarının başında yer aldı. Yine derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdikten sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesinden mezun oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, aynı zamanda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytekin Kotil'in de yeğenidir. İyi derecede İngilizce bilen Kotil, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Selim Kotil, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP İSTANBUL büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.