Selim Oktay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA PURSAKLAR belediye başkan adayı olan Selim Oktay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA PURSAKLAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Selim Oktay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA PURSAKLAR adayı Selim Oktay kimdir? BTP ANKARA PURSAKLAR adayı Selim Oktay yüzde kaç oy aldı?

Selim Oktay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA PURSAKLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Selim Oktay PURSAKLAR ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. PURSAKLAR ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Selim Oktay adlı BTP adayı toplamda 299 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA PURSAKLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.