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Selim Özkabakçı; "ihlallerin önlenmesi konusunda insanlık hala geçer not alamamıştır"

Çorum'da, İHH öncülüğünde Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin halkının sesini duyurabilmek amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir basın açıklaması yapıldı.

10.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28Selim Özkabakçı;
'da, İHH öncülüğünde Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin halkının sesini duyurabilmek amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir basın açıklaması yapıldı.

Hürriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan İHH Çorum Şube Başkanı Özkabakçı, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişi üzerinden 71 yıl geçtiğini belirterek, "Aradan geçen zamana rağmen, bugünkü küresel tablo göstermektedir ki, ihlallerin önlenmesi konusunda insanlık hala geçer not alamamıştır. Aksine, bugün uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde, birilerinin hayatı hala diğerlerinden daha değerli görülmektedir. Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal "güvenlik" perdesi altında meşrulaştırılmaktadır. Bu ülkelerin başını yine Doğu Türkistan, Mısır, Suriye ve Filistin çekmiştir" dedi.

İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insan eliyle üretilen felaketlerin azalmanın aksine arttığını kaydeden Özkabakçı, "Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmiştir. Ses ver Türkiye!" ifadelerini kullandı.

İnsan hakkı ihlallerine son verilmesinin istendiği basın açıklaması sonunda Mısır'da tutuklu bulunan mektup gönderildi. - ÇORUM

Selim, Çorum, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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