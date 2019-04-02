Selim Sait Terzioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Selim Sait Terzioğlu oldu. Saadet Partisi adayı Selim Sait Terzioğlu, BALIKESİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BALIKESİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Selim Sait Terzioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve BALIKESİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Selim Sait Terzioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BALIKESİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BALIKESİR aday yarışı ve BALIKESİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BALIKESİR Seçim Bilgileri

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BALIKESİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Sait Terzioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Selim Sait Terzioğlu, BALIKESİR yarışında % 0,99 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Selim Sait Terzioğlu toplamda 7.805 adet oy sayısına ulaştı.

Selim Sait Terzioğlu Kimdir?

1959 yılında Bursa'da doğdu. Liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamladı. 1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu.

Siyasette aktif olarak 1993 yılında Refah Partisinde başladı. 1994-99 yılları arasında Yıldırım Belediyesi meclis üyeliği görevinde bulundu. Fazilet ve Saadet Partisi, Yıldırım kurucu ilçe başkanlığı yaptı. 2002 ve 2007 yıllarında Saadet Partisinden Bursa milletvekili adayı oldu. 2004 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 2010 yılından itibaren Bursa İl Başkanlığı görevini icra ederken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Selim Sait Terzioğlu, evli ve iki çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet Partisi BALIKESİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.