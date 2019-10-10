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Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

10.10.2019 08:24Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Edirne'deki camilerde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu. Ardından harekata katılan askerler için dua edildi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde de 'Fetih Suresi' okunup, askerler için dua yapıldı.



Selimiye Camii, Edirne, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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