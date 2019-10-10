Haberler » Güncel » Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

10.10.2019 11:07Selimiye camii'nde sabah namazında 'fetih suresi' okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Edirne'deki camilerde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu. Ardından harekata katılan askerler için dua edildi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde de 'Fetih Suresi' okunup, askerler için dua yapıldı.



Selimiye Camii, Edirne, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:01 Hdp önündeki eylemde 38'inci gün
11:55 Hacılar'da yol çalışmalarına aralıksız devam ediliyor
12:00 Türkiye ve Almanya BMGK'de değişim istiyor
12:00 Karaman Larende Bilim Şenliği
12:00 Beyoğlu'nda tek katlı metruk bina çöktü
11:59 Thy, eylül ayında 6,7 milyon yolcu taşıdı
11:59 Bursa'da standartlara uymayan tabelalar değiştirildi
10.10.2019 12:02:27