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Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı

Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı Edirne'de, Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin başyapıtlarından yaklaşık 5 asırlık Selimiye Camii'nin minarelerinin arasına "Evde Kal Türkiye"...

01.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:55
Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye " yazılı mahya asıldı
EDİRNE - Edirne 'de, Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin başyapıtlarından yaklaşık 5 asırlık Selimiye Camii'nin minarelerinin arasına "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yaptırılan ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya tamamlanmasının ardından Selimiye Camii'nin minarelerinin arasına asıldı.
Edirne'de yatsı ezanın okunmasıyla birlikte ışıkları yakılan mahya ile farkındalık oluşturuldu.
Ayrıca camii hoparlöründen yapılan duyuruda vatandaşların koronavirüsüne karşı alınan tüm önlemlere uymaları istendi.
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Selimiye Camii’ne ’Evde Kal Türkiye’ yazılı mahya asıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Selimiye Camii, Türkiye, Edirne, Genel

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Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye" yazılı mahya asıldı
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