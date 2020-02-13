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Selimiye Camii'nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

13.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:57Selimiye Camii'nin kapılarına zarar verilmesine soruşturma

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

'de geçtiğimiz gün Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldığı tespit edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve her gün yüzlerce ziyaretçinin gezdiği camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp, çalışma başlattı.Yaşanan olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı. Pencere kapılarında görülen yazılar kazınarak yazılan isimlerin yanında, kalp içine yazılan  büyük baş harflerle aşk ilanlarıyla tarihi yapıya büyük zarar verildiği görüldü.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Selimiye Camii, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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