Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verilmesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde teknolojik imkanlar kullanılarak Berat Kandili programı düzenlendi.

08.04.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:22
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program, sosyal medyadan canlı yayınlandı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYARAK DUA ETTİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde teknolojik imkanlar kullanılarak Berat Kandili programı düzenlendi.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ile Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

"KANDİL GECESİ SALGININ SON BULMASI İÇİN DUA ETTİK"

Mevlit programı, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Edirne Müftü Vekili Okuş, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Kandil gecesi salgının son bulması için de dua ettiklerini belirten Okuş, "Bu manevi atmosferi vatandaşlarımıza teknolojiyi kullanarak aktarmak istedik. Berat Kandili, Kadir Gecesi ve ramazan ayının habercisidir. Allah dualarımızı kabul etsin. Vatandaşlarımız önlemlerini alıyor ve tedbirlere uyuyorlar. En kısa sürede ülkemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık bu salgından kurtulur inşallah" dedi.

Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Selimiye Camisi, Kandil Dağı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor
La Casa de Papel’in yıldızının ’İstanbul’ yanıtı sosyal medyayı salladı Haberler
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Salgında Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Haberler
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

01:28: Hamas'tan "Filistinli tutukluların serbest bırakılması için başlatılan girişimde ciddiyiz" mesajı - Haber 01:20: Ekvador'da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı - Haber 01:19: Bir mahalle karantinaya alındı - Haber 01:18: Polisler, hazırladıkları videoyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı - Haber 01:15: Kırıkkale'de, Büyükafşar köyü için karantina kararı - Haber 01:00: MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor - Haberler 00:36: La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu - Magazin 00:15: Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı - Haber 23:58: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında - Haber 23:45: Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi - Haber 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? - Haber 21:30: Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti - Haber