Selimiye Camisi'nde ilk sabah namazı kılındı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreci kapsamında, uzun bir aranın ardından ilk sabah namazı kılındı.

24.06.2020 06:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:58
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreci kapsamında, uzun bir aranın ardından ilk sabah namazı kılındı.
Tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusuyla kentteki camiler, sabah namazında vatandaşla buluştu.
Kentin simge camisi Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar da 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı. Edirne İl Müftü Vekili Hüseyin Okuş da namaza katıldı.
Selimiye Camisi Müezzini Hüseyin Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir cuma, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınabildiğini söyledi.
Bu sabah itibariyle tüm vakit namazlarının camilerde kılınmaya başladığını belirten Özpınar, "Bu noktada özellikle cemaatimizin dikkat etmesi gereken sosyal mesafeye uygun bir şekilde mutlaka maskesi takılı bir şekilde namazlarımızı yerine getirmeye beraberce özen göstereceğiz. Tabii ki cami cemaatle güzel oluyor. Cemaatle cami bütünleştiği zaman ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor. Bu vesileyle uzun süreden beri beş vakit namazın cemaatle kılınmasını arzu ediyorduk nasip bu güneymiş." diye konuştu.
"Hükümetimize teşekkür ediyorum"
Yıllık iznini Türkiye'de geçirmek için tatile gelen gurbetçilerden Bayram Akkaş, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin iyi sonuçlar elde ettiğini söyledi.
Daha iyi günler yaşanacağını belirten Akkaş, "Hükümetimize ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Beş vakit namazı camide kılmayı özlemiştik. İnsan ne de olsa özlüyor. Salgın nedeniyle buna katlanmak zorunda kaldık." dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'dan geldiğini ifade eden Akkaş, namazı kıldıktan sonra memleketi Eskişehir'e gideceğini kaydetti. Selimiye Camisi’nde ilk sabah namazı kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Selimiye Camisi, Mimar Sinan, Güncel, Haber

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