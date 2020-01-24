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Selimiye Camisi'nde yağmur duası

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde yağmur duası yapıldı.

24.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:17
'deki Selimiye Camisi'nde yağmur duası yapıldı.
Camiyi dolduran vatandaşlar İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün ettiği yağmur duası için el açtı. Cuma namazının ardından caminin avlusunda vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.
Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurak bir kış yaşandığını söyledi.
Köylülerden yağmur duası konusunda talep geldiğini belirten Suiçmez, "Bunun üzerine bir organizasyon yaptık. Köylerimizin hepsine ilan verdik. Türkiye'nin simgelerinden Selimiye Camisi'nde dua ettik. Buğdayımızın ciddi anlamda rahmete ihtiyacı var. İnşallah dualarımız kabul olur." dedi.
Suiçmez, Selimiye Camisi'nde edilen yağmur duasının, merkezi ses sistemiyle Edirne'nin köylerindeki camilere gelen vatandaşlara da ulaştırıldığını sözlerine ekledi.
Selimiye Camisi'nde yağmur duası

Selimiye Camisi, Emrullah Üzüm, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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