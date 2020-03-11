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Selimiye Camisi'ne Koronavirüsü önlemi

Selimiye Camisi'ne Koronavirüsü önlemi Edirne'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de belediye ekipleri tarafından Koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.

11.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Selimiye Camisi'ne Koronavirüsü önlemi
EDİRNE - Edirne 'de turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de belediye ekipleri tarafından Koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.
Edirne'nin kapı komşusu Yunanistan, Bulgaristan ve son olarak da Türkiye'de ilk defa görülen Koronavirüsünün ardından Edirne'deki tarihi üç ayrı camide de tedbirler alındı. Çalışmalar kapsamında kentteki dini turizmin ilk durak noktaları olan UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli Cami'de Koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Selimiye Camisi'ne Koronavirüsü önlemi

Kaynak: İHA

Etiketler : Selimiye Camisi, Koronavirüs, Edirne, Genel

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