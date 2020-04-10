Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Selimiye'de "cuma vaazı" sosyal medyadan canlı yayınlandı

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, cuma vaazı sosyal medyadan canlı yayınlandı.

10.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:59
Selimiye'de
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, cuma vaazı sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde cuma namazı öncesi Edirne İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş tarafından verilen vaaz İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşıldı.
Okuş, vaazında, salgın nedeniyle Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.
Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade eden Okuş, "Bugün dua, tefekkür ve tövbe etme zamanıdır. Bugün darda, zorda, sıkıntıda olan kardeşlerimize yardım etme zamanıdır." dedi.
Okuş, Türkiye'nin salgından en az zararla kurtulması için büyük çaba gösterildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Devlet büyüklerimiz, sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz canla başla çalışıyorlar. Onlara gece gündüz dua ediyoruz. Devletimiz, evden çıkmayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu güzellik ancak bizim toplumumuzda, Kur'an ahlakı almış, peygamber ahlakı almış, sevmeyi, sevilmeyi ve saygıyı bilen bir toplumda olur. Bütün bunları toplumumuzda görüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Selimiye Camisi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Selimiye'de 'cuma vaazı' sosyal medyadan canlı yayınlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları, hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı - Haber 15:10: TCDD'den ilaçlama uyarısı - Haber 15:09: FATİH'TE 11 BİN ADET SAHTE MASKE ELE GEÇİRİLDİ - Haber 15:09: Şahinbeyli tekvandocular evde çalışıyorlar - Haber 15:08: Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler