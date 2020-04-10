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Selimiye'de "cuma vaazı" sosyal medyadan canlı yayınlandı

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, cuma vaazı sosyal medyadan canlı yayınlandı.

10.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:59
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde, cuma vaazı sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde cuma namazı öncesi Edirne İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş tarafından verilen vaaz İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşıldı.
Okuş, vaazında, salgın nedeniyle Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.
Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade eden Okuş, "Bugün dua, tefekkür ve tövbe etme zamanıdır. Bugün darda, zorda, sıkıntıda olan kardeşlerimize yardım etme zamanıdır." dedi.
Okuş, Türkiye'nin salgından en az zararla kurtulması için büyük çaba gösterildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Devlet büyüklerimiz, sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz canla başla çalışıyorlar. Onlara gece gündüz dua ediyoruz. Devletimiz, evden çıkmayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu güzellik ancak bizim toplumumuzda, Kur'an ahlakı almış, peygamber ahlakı almış, sevmeyi, sevilmeyi ve saygıyı bilen bir toplumda olur. Bütün bunları toplumumuzda görüyoruz." Selimiye’de ’cuma vaazı’ sosyal medyadan canlı yayınlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Selimiye Camisi, Güncel
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