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Selimiye'de koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

Trakya'da, Edirne'deki Selimiye başta olmak üzere camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için dua edildi.

23.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:20
Selimiye'de koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi
Trakya'da, Edirne'deki Selimiye başta olmak üzere camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentlerdeki bütün camilerde yatsı ezanı sonrasında dua edildi.
Selimiye Camisi İmam Hatibi ve müezzini Yusuf Serenli, dua ederek, hastalara şifa diledi.
Vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulunulan duada, şu ifadelere yer verildi:
"Tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Rabbim sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."
Kırklareli
Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde koronavirüs salgınının sona ermesi ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından dua edildi.
Cami müezzini Necmettin Ötün tarafından hoparlörden dua okundu.
Bazı vatandaşlar da camide dua etti.
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın çok büyük bir salgın hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.
Türkiye'nin bu hastalığın üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu dile getiren Demirtaş, vatandaşların tüm tedbirlere uyarak kendilerini korumaları gerektiğini belirtti.
Tekirdağ
Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tarihi Rüstempaşa Camisi'nde yatsı ezanından sonra koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi.
Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duanın Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu ve bu sağlık sorununun altından da başarıyla kalkacağını vurgulayan Okur, şunları kaydetti:
"Bu belayı Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz. Dua her zaman müminin silahıdır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Sizin duanız olmasa ne ehemmiyetiniz' var diyor. Dua mümin için yirmi dört saat kalkandır. Vatandaşlarımız nasıl olsa dışarı çıkmıyorlar, Kur'an-ı Kerim okusunlar dua etsinler. Camilerimizden yapılacak dualara amin desinler. "
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Kaynak: AA

Etiketler : Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Selimiye, Güncel

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