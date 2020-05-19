Selimiye'deki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

19.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:04
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi ve kasideler okunarak dua edildi.
Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Normal zamanda kandil gecelerinde Selimiye Camisi'ne binlerce kişinin akın ettiğini anımsatan Üzüm, "Salgın dolayısıyla programımızı sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu gece Selimiye biraz buruk. İnşallah bugünler kısa sürede geçecek ve eski güzel günlerimize kavuşacağız. Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya devam etsin. Bu gece insanlığa sağlık getirsin." ifadelerini kullandı. Selimiye’deki Kadir Gecesi programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Selimiye Camisi, Kadir Gecesi, Selimiye, Güncel, Haber

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