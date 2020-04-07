Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program, sosyal medyadan canlı yayınlandı.

07.04.2020 22:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:43
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program, sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle, Selimiye Camisi'nde teknolojik imkanlar kullanılarak Berat Kandili programı düzenlendi.
Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş ile Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, sosyal mesafe kuralına uyarak dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.
Mevlit programı, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Edirne Müftü Vekili Okuş, AA muhabirine, tüm dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyledi.
Kandil gecesi salgının son bulması için de dua ettiklerini belirten Okuş, "Bu manevi atmosferi vatandaşlarımıza teknolojiyi kullanarak aktarmak istedik. Berat Kandili, Kadir Gecesi ve ramazan ayının habercisidir. Allah dualarımızı kabul etsin. Vatandaşlarımız önlemlerini alıyor ve tedbirlere uyuyorlar. En kısa sürede ülkemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık bu salgından kurtulur inşallah." dedi. Selimiye’deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Selimiye Camisi, Mimar Sinan, Kandil Dağı, Güncel

Haberin Videosu :

Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu Haberler
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık aşıda mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Dünyaca ünlü profesör Merkel’e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Haberler
Dünyaca ünlü profesör Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ’ye yüklendi Haberler
Trump, kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunan DSÖ'ye yüklendi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal’a destek verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi Haberler
Yoğun bakıma kaldırılan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu Haberler
Bakan Koca, maske satışı tartışmalarına son noktayı koydu
Fransa’da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
Fransa'da en ölümcül gün! Koronadan ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:17: Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 725 oldu (2) - Haber 23:15: Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanı Fine'ı görevden aldı - Haber 23:14: - Irak'ta korona virüs vaka sayısı bini aştı- Ölü sayısı 65'e yükselirken hayatını kaybedenler için... - Haber 23:14: Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetişti - Haber 23:12: Tutak'ta soysal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye para cezası - Haber 23:10: Yarbay olduğunu iddia eden şahıstan polise hakaret: Maaşın kaç para, ederin kaç para? - Haber 21:30: Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti - Haber 21:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı - Haber 20:39: Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi - Haber 20:34: Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı - Haber 16:31: Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı - Magazin 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber