05.07.2019 14:01
Haberler» “genel“» Haber

Selimiye'nin gölgesinde 'çadır' keyfi...Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda...

Selimiye'nin gölgesinde 'çadır' keyfi...Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdiEDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreş severler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Selimiye'nin gölgesinde 'çadır' keyfi... Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi
EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreş severler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda kurdukları çadırlarda geçiriyor.
Bu yıl 658'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin izlemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreş severlerden kimi maddi imkansızlıklar, kimisi de atasından dedesinden kalma geleneğini yaşatmak ve Selimiye sevdasını yaşamak için geceyi cami avlusunda geçiriyor. Güreş sevdalıları, yağlı güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri yerinde izlemek için her yıl Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'nin yolunu tutuyor. Güreş severler, ekonomik imkanların yetersizliği ve konaklama tesislerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. Birçok güreş sever, açık havada konaklamak için Selimiye Camii'nin etrafını tercih ediyor. Selimiye Camii avlusunu ve çevresini dolduran çok sayıda güreş tutkunu, geceyi kurdukları çadırlarda ya da battaniye üstünde geçiriyor. Selimiye'nin gölgesinde 'çadır' keyfi...Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda...
Kaynak: İHA
selimiye camii, kırkpınar, selimiye, Genel

Son Dakika Haberleri
14:01   Selimiye'nin gölgesinde 'çadır' keyfi...Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda...
13:44   2 yıldır kayıp olan Nesrin'in annesi: "Ben onları karton toplayarak büyüttüm"
13:30   PTT'den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi
13:27   Bir kukla 3 yıla mal olacak...Ödevinin teslim tarihini karıştıran genç kızın kaydı silinecek
13:26   Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
13:14   İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
12:59   20 yıldır tarlalarına sadece yaz aylarında girebiliyorlar