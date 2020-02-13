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Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Selimiye Camisi'nin ahşap kepenklerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

13.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:10Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı, Selimiye Camisi'nin ahşap kepenklerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan caminin iç kısmındaki kadınlar mahfili ve diğer bazı bölümlerindeki ahşap pencere kepenklerine sert cisimle isim kazındığı tespit edilmesi sonrası, kepenkler üzerindeki yazıların silinmesi için Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünün tarihi kapı ve pencere onarım atölyesine götürülmüştü.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında ahşap kepenklerin üzerindeki yazılar ve caminin güvenlik kameraları incelenecek.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Selimiye Camisi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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