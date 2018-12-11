Selimşahlar Mahallesi'ne Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı içme suyu için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, mahallelere içme suyu arıtma tesisleri kazandırılıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler'in Selimşahlar Mahallesi'nde de 390 bin TL yatırımla inşa edilen içme suyu arıtma tesisi faaliyete alındı. Günde 950 ton içme suyu arıtılan tesis ile mahalle sakinlerinin daha sağlıklı su tüketmesi sağlandı.

"ALLAH BÜYÜKŞEHİR BAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Mahalle Muhtarı Muammer Konyalı yaptığı açıklamada, "Mahallemizdeki içme suyunun durumunu Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze bildirdik. Yapılan incelemeler sonucunda arıtma tesisi kuruldu. Allah razı olsun. Şuanda çeşmelerden akan içme suyumuz gayet güzel. Mahalle sakinleri de yapılan hizmetten son derece memnun. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.