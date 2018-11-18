Selin araçlarıyla birlikte denize sürüklediği 2 balıkçı son anda kurtarıldı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, aşırı yağıştan korunmak için bindikleri araçlarıyla birlikte denize sürüklenen iki balıkçı son anda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Torba mevkiinde balık tutmakta olan Recep Koç
ve Cemile Demirtaş aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti.Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen 4 aracın sabitlenmesini sağlayarak, sahiplerine bilgi verdi. Bölgede kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
İtfaiye,Muğla,Bodrum
18 Kasım 2018 Pazar 11:11