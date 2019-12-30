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Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisi Selin Kartal'ı öldürdü. Olayla ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı ve olayın meydana geldiği evde oturan kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:05

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, arkadaşının boş zannettiği silahla vurduğu iddia edilen genç kız öldü.

Edremit'in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, bu sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu gördü. Polise verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Selin Kartal'ı başından tek kurşunla vurulmuş olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan Cumhuriyet Savcısı tarafından Kartal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, Selin Kartal'ın öldüğü evde A.B.'nin yaşadığını belirledi. Polis, A.B. ve genç kızın erkek arkadaşı S.D.'yi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER İLK İFADESİNDE OLAYI ANLATTI

Şüpheli A.B.'nin ilk ifadesinde, dün gece 21.30 civarında evde Selin Kartal ve S.D. ile buluşup, alkol aldıklarını, bu sırada yanında bulunan silahı çıkarıp, şarjördeki mermileri yere boşalttığını, boş olduğunu düşündüğü silahı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Olayın ardından paniklediklerini ve korkuyla kaçtıklarını belirterek genç kızın ölümünden haberleri olmadığını söyleyen A.B. ve S.D.'nin Edremit Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu

Güncel

Kaynak: DHA


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