22 Şubat 2019, 16:52
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Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda açtı ağzını yumdu gözünü.

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda açtı ağzını yumdu gözünü.

"O YEDİ KAPININ SÜPRÜNTÜSÜ"

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, Instagram hesabından sevmediği kişiyi hedef alarak çektiği videoyla oldu. Adeta kamerayla kavga eden Ciğerci söylediği sözlerle şoke etti. İşte o açıklama: "Bu aralar kendimden nefret ediyorum. Bu aralar, bu aylar, bu günler. Çünkü onu takipten çıkaramıyorum, onu takipten çıkartırsam diyecek ki 'Beni kale aldı beni takipten çıkardı, beni kıskandı.' Der o, vallahi der. Çünkü o yedi kapının süprüntüsü. Onun suratını köpekler yalasa doymaz."

"ONU TAKİP ETTİĞİM GÜNE LANET EDİYORUM"

Onu takip ettiğim güne lanet ediyorum. Keşke başıma bir iş gelseydi de veya bir şey olsaydı da o an onu takip etmeseydim. Telefonum kırılsaydı, çalınsaydı, bir şey olsaydı. Hayatımda bu kadar iğrenç... Sessize aldım, aldım Instagram'da sessize. Hiçbir şeyini görmüyorum ama takipten çıkartamıyorum. O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak ve laubali ki.... Bir de beni like'lıyor, yorum yazıyor. Sanki onu çok seviyormuşum gibi. Nefret ediyorum ondan ya. Bir gün beni arayacak diye ödüm patlıyor. Çıkar beni takipten."

Selin Ciğerci, Magazin


YORUMLAR (9)
EVLENDİNİZ . BİRBİRİNİZE Bİ ZAMAN SONRA İTİCİ GELECEKSİNİZ . SONRA AYRILACAKSINIZ MALUM ANLAŞAMADIK . HİÇ MUTLU OLAMAYACAKSIN. HİÇ
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bu halde ölmeyi sakın düşünme sana acıyacak kimseyi bulamayacaksın senin şu haline üzülüyorum ...geç kalma ...
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ÜNAL: ahahayyyyy yedi kapının değislin sen 57 kapının süprüntüsüsün sen selim abi
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SELDA: Cinsiyet değiştirdiğini bilmesem bayan zannaderdim. çünkü bir çok bayan dan daha güzel bir yüzü var.
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DR-HAYRİ: bunları kim susturacak iktidara o gelsin.
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