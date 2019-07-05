05.07.2019 11:30
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Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı

Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapan ünlü DJ ve şarkıcı Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı.

Son günlerde verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını söyleyerek gündeme gelen Selin Ciğerci, son olarak paylaştığı mayolu fotoğrafıyla adından söz ettirdi.

"BEĞENMEK VE YORUM YAPMAK ZORUNDASIN"

Gündelik yaşantısını her dakika sosyal medya hesabından yayınlayan ve 2 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde vücudundaki fazla yağları aldığınu duyurmuştu. Ciğerci, dün "18'liklere taş cıkartırım hayatım. Yorum yapmayan kıskanmıştır. Beğenmek ve yorum yapmak zorundasın emek var" notuyla siyah mayalu fotoğrafını paylaştı.

"ÖLÜRÜM GÜZELLİĞİNE"

Futbolcu Gökhan Çıra, ekim ayında dünyaevine girmeye hazırlandığı Selin Ciğerci'nin fotoğrafına "Ölürüm güzelliğine" yorumunu yaptı. Çıra'nın yanı sıra birçok ünlü isim Ciğerci'nin fotoğrafını beğenerek yorum yaptı.

Selin Ciğerci, 18'liklere taş çıkartırım diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin

YORUMLAR (12)
ILGİNÇ TEORİ: merhaba abi pardon abla pardon abi. kafam yandı
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ADINIZI YAZIN: Sende taş çıkarma yapay doğal değil :)
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ACABA HANGİSİ: hangi 18 lik lere ??? 18 lik delikanlılara mı, 18 lik genç kızlara mı?????
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YETMİŞÜÇ: Ben Horozum işimi yaparım. benim için Selim Selin olması fark etmez
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YAKIŞMADI: Abi ayıp oluyo ama. . Oranı buranı açıyosun öyle ulu orta. .
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ADINIZI YAZIN: ablamı abi ulan abi allah sonumuzu hayır etsin
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FAKO: ağaç daha güzel çıkmış
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KENAN MERT: o yanındaki ağaç var ya işte o ağaç işte o ağaç çammmm ağacı . . .
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ASD: kaç yaşında ki bu abla?
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HÜSEYİN: Abi diyecektin galiba
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